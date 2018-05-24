РИАМО - 24 мая. Курс евро к российской валюте на 25 мая снизился на 17 копеек и составляет 72 рубля, сообщает Газета.ru.

«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился на 17,44 копейки, до 72,0082 рубля. Курс доллара уменьшился на 18,55 копейки, до 61,40 рубля», – следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 18,05 копейки, составив 66,17 рубля.

Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Московской биржи вырос на 0,5% и составил 2306 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,7%, до 1183 пункта. Стоимость нефти снижалась на 0,3%, до 79,53 доллара за баррель по марке Brent.