РИАМО - 24 мая. В действиях администрации Ленинского района установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Московское областное УФАС выдало администрации Ленинского района Московской области предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения части 1 статьи 15, в том числе пункта 7 части 1 статьи 15 ФЗ «О защите конкуренции».

«Нарушение выразилось в бездействии администрации по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами и обеспечении ООО «Самолет-Сервис» более выгодными условиями деятельности на рынке управления многоквартирными домами», – говорится в сообщении.