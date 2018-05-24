Правила безопасности для болельщиков ЧМ‑2018 по футболу

Такси
Такси лучше всего вызывать через интернет-сервисы (Yandex taxi, Uber, Gettaxi и пр.). Будьте предельно внимательны, не садитесь к таксистам-частникам.
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Продажа алкоголя
В России с 23:00 до 8:00 запрещена продажа алкоголя в магазинах. Не покупайте спиртное у незнакомцев с рук.
Документы
Российская полиция имеет право останавливать прохожих для проверки документов, поэтому носите с собой оригинал или копию паспорта с визой и регистрацией.
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Как обменять/ снять валюту
По российским законам ввозить через границу РФ без заполнения декларации можно сумму, не превышающую $10 тысяч или ее эквивалент в любой валюте. Ограничения касаются только ввоза наличных, размер средств на банковских картах не ограничен.
Чтобы снять наличные с банковской карты через банкомат, нужно иметь в виду, что не все банкоматы имеют функцию выдачи наличных в валюте. Как правило, эта опция присутствует в меню банкоматов дочерних подразделений иностранных банков.
Каждый банк устанавливает свой курс обмена валют, ориентируясь на курсы Центробанка России. Курс ЦБ ежедневно публикуется на сайте Центрального банка. При этом курс обмена в банках будет отличаться от официального курса ЦБ, допустимым считается отклонение курсов продажи и покупки валюты на 10% в ту или иную сторону.
Небольшие суммы валюты (в перерасчете на рубли – до 40 тысяч) можно обменять без паспорта, но лучше иметь документы при себе. При расчетах клиенту выдается квитанция, где указана сумма в валюте обмена, сумма в рублях и размер комиссии, если она есть.
- Не сообщайте никому пин-код своей карты.
- При введении пин-кода в магазине или банкомате попытайтесь закрыть его от посторонних глаз.
- Перед тем, как снять наличные в банкомате, убедитесь, что на нем нет посторонних накладок (на клавиатуре и в окне для приема карт), которые могут быть установлены мошенниками.
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Если потеряны/ украдены документы
- Сообщите о произошедшем в любое отделение полиции, заполните заявление об утере или хищении документа и получите справку, подтверждающую факт утраты паспорта.
Телефон для вызова полиции: 102
- Затем обратитесь в посольство или консульство своей страны. Процедура различается в зависимости от страны, в любом случае потребуется подтверждение из полиции и фотография установленного образца (их можно сделать в мини-фотоателье, которые есть почти во всех крупных торговых центрах).
- После получения нового паспорта либо иного транзитного документа нужно обратиться за получением российской визы, дающей право на выезд из России. Обычно для этого требуется наличие обратного билета.
- Убирайте кошелек во внутренний карман, не носите с собой много наличных, чтобы не стать жертвой воров.
- Карманники встречаются, особенно в местах скопления туристов в крупных городах.
Если потерян кошелек
- Если вы потеряли деньги и банковскую карту, либо у вас их украли, в первую очередь заблокируйте карту. Для этого нужно связаться с банком-эмитентом карты либо международной платежной системой по телефонам «горячей линии».
- Обратитесь в посольство или консульство своей страны, которое должно помочь в получении в полиции необходимых для страховой компании или банка подтверждающих документов.
- Туристическая страховка обычно предусматривает выплату определенной суммы на неотложные расходы в подобных ситуациях. Для получения дополнительных средств от родных и близких можно воспользоваться сервисами денежных переводов.
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Если вы заблудились
- При въезде в Россию рекомендуется зарегистрироваться в посольстве либо консульстве своей страны и записать их телефоны для помощи в экстренных ситуациях, в том числе на случай, если вы заблудились.
- Чтобы не потеряться, достаточно использовать любой картографический мобильный сервис с поддержкой GPS. Если телефон разрядился, хорошо иметь с собой записанный на бумаге по-русски адрес отеля или места пребывания.
- В крупных городах помочь сориентироваться могут местные жители и сотрудники правоохранительных органов. Также можно обратиться к картам, размещаемым на остановках общественного транспорта.
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Если вы стали жертвой преступников
- В первую очередь следует связаться с посольством либо консульством своей страны. Специалисты помогут юридически корректно обратиться за помощью в полицию и в случае необходимости нанять адвоката.
- Помните, что вы ничего не обязаны говорить сотрудникам полиции без адвоката и переводчика, а также имеете право на телефонный звонок при препровождении в полицейский участок.
- Для возмещения материального ущерба и компенсации затрат на лечение при получении физических травм обращайтесь в свою страховую компанию.
Телефон для вызова полиции: 102
Как вызвать скорую помощь
Государственную (бесплатную) скорую помощь можно вызвать по номеру:
103 – с любых мобильных телефонов
030 – вызов с мобильных телефонов для абонентов МТС и "МегаФон"
003 – вызов с мобильного телефона для абонентов "Билайн"
03 – со стационарных телефонов и таксофонов
112 – с любого телефонного аппарата, в том числе с мобильного телефона в случаях нахождения вне зоны действия сети, отсутствия денег на счету, при заблокированной сим-карте.
Первая помощь в России оказывается бесплатно всем вне зависимости от гражданства и наличия документов.
Для продолжения амбулаторного лечения или госпитализации необходимо взять с собой документы, распечатанный договор страхования и сообщить о наличии хронических заболеваний и индивидуальных противопоказаний.
По возможности позвоните в посольство или консульство либо обратитесь за помощью к сотрудникам гостиницы, так как по номеру вызова скорой медицинской помощи 103 могут говорить только по-русски. В крупных городах по номеру экстренных служб 112 могут ответить по-английски. Также можно проконсультироваться со своей страховой компании.
Лекарства в России продаются только в аптеках. Есть несколько крупных аптечных сетей, представленных во многих городах. В них предлагается широкий спектр лекарственных препаратов, рассчитанный на покупателя с разным уровнем доходов. Сети муниципальных или социальных аптек поддерживают самый низкий уровень цен на препараты. Такие аптеки чаще всего не имеют бренда или названия и работают под вывеской «Аптека».
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Полезные телефоны
112, 101 – служба спасения, вызов любых экстренных служб
101 – пожарная служба
102 – полиция
103 – скорая и неотложная медицинская помощь
100 – точное время
Подробную информацию можно посмотреть на официальном сайте ЧМ-2018.
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