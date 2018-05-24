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Шпаргалки

Правила безопасности для болельщиков ЧМ‑2018 по футболу

Оргкомитет Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России опубликовал памятку для болельщиков о порядке действий в случае экстренных ситуаций.
©  сайт FIFA
1

Такси

© РИАМО, Николай Корешков

Такси лучше всего вызывать через интернет-сервисы (Yandex taxi, Uber, Gettaxi и пр.). Будьте предельно внимательны, не садитесь к таксистам-частникам.

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2

Продажа алкоголя

© РИАМО, Николай Корешков

В России с 23:00 до 8:00 запрещена продажа алкоголя в магазинах. Не покупайте спиртное у незнакомцев с рук.

3

Документы

© РИАМО, Николай Корешков

Российская полиция имеет право останавливать прохожих для проверки документов, поэтому носите с собой оригинал или копию паспорта с визой и регистрацией.

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4

Как обменять/ снять валюту

©  Николай Корешков

По российским законам ввозить через границу РФ без заполнения декларации можно сумму, не превышающую $10 тысяч или ее эквивалент в любой валюте. Ограничения касаются только ввоза наличных, размер средств на банковских картах не ограничен.

Чтобы снять наличные с банковской карты через банкомат, нужно иметь в виду, что не все банкоматы имеют функцию выдачи наличных в валюте. Как правило, эта опция присутствует в меню банкоматов дочерних подразделений иностранных банков.

Каждый банк устанавливает свой курс обмена валют, ориентируясь на курсы Центробанка России. Курс ЦБ ежедневно публикуется на сайте Центрального банка. При этом курс обмена в банках будет отличаться от официального курса ЦБ, допустимым считается отклонение курсов продажи и покупки валюты на 10% в ту или иную сторону.

Небольшие суммы валюты (в перерасчете на рубли – до 40 тысяч) можно обменять без паспорта, но лучше иметь документы при себе. При расчетах клиенту выдается квитанция, где указана сумма в валюте обмена, сумма в рублях и размер комиссии, если она есть.

 - Не сообщайте никому пин-код своей карты.

 - При введении пин-кода в магазине или банкомате попытайтесь закрыть его от посторонних глаз.

 - Перед тем, как снять наличные в банкомате, убедитесь, что на нем нет посторонних накладок (на клавиатуре и в окне для приема карт), которые могут быть установлены мошенниками.

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5

Если потеряны/ украдены документы

©  pixabay.com

 - Сообщите о произошедшем в любое отделение полиции, заполните заявление об утере или хищении документа и получите справку, подтверждающую факт утраты паспорта.

Телефон для вызова полиции: 102

 - Затем обратитесь в посольство или консульство своей страны. Процедура различается в зависимости от страны, в любом случае потребуется подтверждение из полиции и фотография установленного образца (их можно сделать в мини-фотоателье, которые есть почти во всех крупных торговых центрах).

 - После получения нового паспорта либо иного транзитного документа нужно обратиться за получением российской визы, дающей право на выезд из России. Обычно для этого требуется наличие обратного билета.

 - Убирайте кошелек во внутренний карман, не носите с собой много наличных, чтобы не стать жертвой воров.

 - Карманники встречаются, особенно в местах скопления туристов в крупных городах.

6

Если потерян кошелек

©  pixabay.com

 - Если вы потеряли деньги и банковскую карту, либо у вас их украли, в первую очередь заблокируйте карту. Для этого нужно связаться с банком-эмитентом карты либо международной платежной системой по телефонам «горячей линии».

 - Обратитесь в посольство или консульство своей страны, которое должно помочь в получении в полиции необходимых для страховой компании или банка подтверждающих документов.

 - Туристическая страховка обычно предусматривает выплату определенной суммы на неотложные расходы в подобных ситуациях. Для получения дополнительных средств от родных и близких можно воспользоваться сервисами денежных переводов.

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7

Если вы заблудились

© РИАМО, Анастасия Осипова

 - При въезде в Россию рекомендуется зарегистрироваться в посольстве либо консульстве своей страны и записать их телефоны для помощи в экстренных ситуациях, в том числе на случай, если вы заблудились.

 - Чтобы не потеряться, достаточно использовать любой картографический мобильный сервис с поддержкой GPS. Если телефон разрядился, хорошо иметь с собой записанный на бумаге по-русски адрес отеля или места пребывания.

 - В крупных городах помочь сориентироваться могут местные жители и сотрудники правоохранительных органов. Также можно обратиться к картам, размещаемым на остановках общественного транспорта.

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8

Если вы стали жертвой преступников

© РИАМО, Николай Корешков

 - В первую очередь следует связаться с посольством либо консульством своей страны. Специалисты помогут юридически корректно обратиться за помощью в полицию и в случае необходимости нанять адвоката.

 - Помните, что вы ничего не обязаны говорить сотрудникам полиции без адвоката и переводчика, а также имеете право на телефонный звонок при препровождении в полицейский участок.

 - Для возмещения материального ущерба и компенсации затрат на лечение при получении физических травм обращайтесь в свою страховую компанию.

Телефон для вызова полиции: 102

9

Как вызвать скорую помощь

© РИАМО, Александр Кожохин

Государственную (бесплатную) скорую помощь можно вызвать по номеру:

103 – с любых мобильных телефонов

030 – вызов с мобильных телефонов для абонентов МТС и "МегаФон"

003 – вызов с мобильного телефона для абонентов "Билайн"

03 – со стационарных телефонов и таксофонов

112 – с любого телефонного аппарата, в том числе с мобильного телефона в случаях нахождения вне зоны действия сети, отсутствия денег на счету, при заблокированной сим-карте.

Первая помощь в России оказывается бесплатно всем вне зависимости от гражданства и наличия документов.

Для продолжения амбулаторного лечения или госпитализации необходимо взять с собой документы, распечатанный договор страхования и сообщить о наличии хронических заболеваний и индивидуальных противопоказаний.

По возможности позвоните в посольство или консульство либо обратитесь за помощью к сотрудникам гостиницы, так как по номеру вызова скорой медицинской помощи 103 могут говорить только по-русски. В крупных городах по номеру экстренных служб 112 могут ответить по-английски. Также можно проконсультироваться со своей страховой компании.

Лекарства в России продаются только в аптеках. Есть несколько крупных аптечных сетей, представленных во многих городах. В них предлагается широкий спектр лекарственных препаратов, рассчитанный на покупателя с разным уровнем доходов. Сети муниципальных или социальных аптек поддерживают самый низкий уровень цен на препараты. Такие аптеки чаще всего не имеют бренда или названия и работают под вывеской «Аптека».

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10

Полезные телефоны

© РИАМО, Николай Корешков

112, 101 – служба спасения, вызов любых экстренных служб

101 – пожарная служба

102 – полиция

103 – скорая и неотложная медицинская помощь

100 – точное время

Подробную информацию можно посмотреть на официальном сайте ЧМ-2018.

Система‑112 в Подмосковье готова к приему вызовов на иностранных языках во время ЧМ‑2018>>

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