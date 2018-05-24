Правила безопасности для болельщиков ЧМ‑2018 по футболу

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© Николай Корешков

По российским законам ввозить через границу РФ без заполнения декларации можно сумму, не превышающую $10 тысяч или ее эквивалент в любой валюте. Ограничения касаются только ввоза наличных, размер средств на банковских картах не ограничен.

Чтобы снять наличные с банковской карты через банкомат, нужно иметь в виду, что не все банкоматы имеют функцию выдачи наличных в валюте. Как правило, эта опция присутствует в меню банкоматов дочерних подразделений иностранных банков.

Каждый банк устанавливает свой курс обмена валют, ориентируясь на курсы Центробанка России. Курс ЦБ ежедневно публикуется на сайте Центрального банка. При этом курс обмена в банках будет отличаться от официального курса ЦБ, допустимым считается отклонение курсов продажи и покупки валюты на 10% в ту или иную сторону.

Небольшие суммы валюты (в перерасчете на рубли – до 40 тысяч) можно обменять без паспорта, но лучше иметь документы при себе. При расчетах клиенту выдается квитанция, где указана сумма в валюте обмена, сумма в рублях и размер комиссии, если она есть.

- Не сообщайте никому пин-код своей карты.

- При введении пин-кода в магазине или банкомате попытайтесь закрыть его от посторонних глаз.

- Перед тем, как снять наличные в банкомате, убедитесь, что на нем нет посторонних накладок (на клавиатуре и в окне для приема карт), которые могут быть установлены мошенниками.

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