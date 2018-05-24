РИАМО - 24 мая. Временную регистрацию в Москве во время чемпионата мира по футболу можно будет оформить через центры госуслуг и органы МВД РФ, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В Москве в связи с проведением чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля изменятся правила регистрации граждан по месту пребывания. Получить временную прописку теперь необходимо в течение трех дней с момента приезда в столицу.

«Подать документы на регистрацию граждане, которые приехали на этот период в Москву для временного проживания или сменили место жительства, могут в территориальные органы МВД или центры госуслуг «Мои документы». Нововведение коснется тех, кто собирается жить у друзей или снимать квартиру. Постояльцев гостиниц, санаториев, домов отдыха зарегистрируют по месту пребывания. Для иностранных граждан или лиц без гражданства временную прописку оформляет принимающая сторона», – говорится в сообщении.

Для оформления временной регистрации по месту пребывания необходимо представить: заявление на временную регистрацию, которое подписывается заявителем и собственником (нанимателем) жилого помещения (можно заполнить в центре госуслуг); документ, удостоверяющий личность; документ, являющийся основанием для временного проживания в жилом помещении, права на которое не зарегистрированы в ЕГРН; письменное согласие на вселение гражданина в жилое помещение от проживающих совместно с нанимателем совершеннолетних пользователей, наймодателя и всех участников долевой собственности (при необходимости).

«Кроме того, в следующих четырех центрах госуслуг можно получить паспорт болельщика ЧМ-2018: центре госуслуг района Замоскворечье (улица Бахрушина, дом 13); центре госуслуг района Беговой (улица Правды, дом 33); центре госуслуг поселения Московский (поселение Московский, 3-й микрорайон, дом 21); флагманском офисе ЦАО (ТРЦ «Афимолл Сити», Пресненская набережная, дом 2, первый этаж)», – уточняется в сообщении.

Центры госуслуг «Мои документы» открыты в каждом районе Москвы, они работают ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманский офис – с 10:00 до 22:00.

Чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля. Город готов принять болельщиков и туристов со всего мира. В метро им будут помогать более 200 англоговорящих инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров. А кассы, где работают англоговорящие кассиры, отметят специальными стикерами. Также гости получат бесплатные путеводители по Москве на шести языках: русском, английском, китайском, немецком, французском и испанском.