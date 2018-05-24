РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 мая. В подмосковном Красногорске 24 и 25 мая последний звонок прозвенит для 3 тысяч девяти- и одиннадцатиклассников, сообщил «РИАМО в Красногорске» представитель управления образования горокруга.

«В городском округе Красногорск в 2018 году школу закончили 1 156 выпускников в 11 классах и 2 197 – в девятых классах», – сказал представитель управления образования.

В четверг в 31 школе Красногорска прошли торжества, посвященные последнему звонку. В двух образовательных учреждениях праздник назначен на 25 мая.

С 23 по 25 мая в 1304 образовательных учреждениях на территории Московской области проводятся праздничные мероприятия, посвященные последнему звонку. В четверг в торжественных мероприятиях примут участие 973 школы. 25 мая праздник отметят выпускники 312 школ.