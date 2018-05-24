РИАМО - 24 мая. За четыре года количество работников в подмосковном индустриальном парке «Ногинск» планируют увеличить с нынешних 6,5 тысяч до 12 тысяч человек, сообщил в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор ООО «Парк Ногинск» Олег Карцов.

«Мы будем развивать еще 140 гектаров, и за четыре года число работающих в нашем индустриальном парке мы планируем довести до 12 тысяч человек, это серьезные объемы», - сказал Карцов.

В рамках ПМЭФ-2018 Карцов провел встречу с заместителем председателя правительства Московской области - министром инвестиций и инноваций региона Денисом Буцаевым.

«Мы планируем сделать учебный центр по подготовке кадров с практикой в парке, мы планируем построить школу, которую мы взяли бы под свою опеку, и обратились с просьбой к Денису Петровичу (Буцаеву - ред.)», - отметил Карцов.

Он добавил, что в настоящий момент в индустриальном парке «Ногинск» трудятся 6,5 тысяч человек, из них 70% - жители Московской области. Объем инвестиций в проект приближается к 2 миллиардам евро.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

На ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«У нас запланировано большое количество презентаций наших достижений, инноваций. Но самое главное - мы должны продолжить поиск по привлечению новых инвесторов, созданию современных, эффективных, высокопроизводительных рабочих мест. Это главная цель нашей работы на Питерском форуме», - сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В работе форума также принимает участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Он планирует активно работать на сессиях форума и провести ряд важных встреч с представителями федеральной и региональной власти, а также с отечественными сельхозпроизводителями. В частности, в программе Разина запланированы встречи с министрами сельского хозяйства ряда регионов России.