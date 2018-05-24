РИАМО - 24 мая. Москомэкспертиза согласовала проект реконструкции кинотеатра «Марс» на Инженерной улице в Алтуфьевском районе столицы, в здании появятся кинокомплекс, супермаркет, кафе и магазины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Кинотеатр «Марс» был построен более 50 лет назад. В 90-х годах здание перестало использоваться по назначению, в нем размещались различные заведения и объекты торговли. Сегодня бывший кинотеатр и вовсе заброшен. Однако в скором времени «Марс» ждет масштабное обновление – здание превратится в современный многофункциональный районный центр, в котором предусмотрен не только кинотеатр, но и выставочное и образовательное пространства для всей семьи», – заявил глава Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Помимо кинокомплекса, состоящего из пяти залов на 508 мест, в районном центре появятся супермаркет с мини-пекарней, магазин фермерских продуктов, магазины непродовольственных товаров, кафе и рестораны.

Кроме того, на постоянной основе в обновленном «Марсе» будут проводиться творческие мастерские и мастер-классы, образовательные и спортивные мероприятия, тематические ярмарки. Для удобства посетителей с детьми в здании будет оборудована комната матери и ребенка.

«Это уже 30-й проект многофункционального районного центра на базе кинотеатров, получивший положительное заключение Мосгосэкспертизы. Программа реконструкции кинотеатров, реализуемая компанией ADG group при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина, вступила в активную фазу. В ближайшие годы 39 столичных кинотеатров превратятся в современные многофункциональный районные центры со всем необходимым для проведения активного досуга», – добавила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

В планах ADG group запустить всю сеть 39 районных центров к концу 2019 года.