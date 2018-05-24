РИАМО - 24 мая. Мужчина получил травмы, характерные при падении с высоты, на территории храма Казанской иконы Божьей матери в районе Теплый Стан на юго-западе Москве, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичного главка МВД РФ.

«Мужчина получил травмы, предположительно, в результате падения с большой высоты в районе дома 2 на улице Островитянова. Пострадавший направлен в медучреждение, проводится проверка», – сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что в столичном районе Теплый Стан человек пострадал при падении с высоты. На территории храма Казанской иконы Божьей матери на улице Островитянова мужчина упал не на землю, а на кровлю здания. С помощью лестницы пострадавшего доставили вниз.