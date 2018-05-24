РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. Учащиеся гимназии имени Подольских курсантов микрорайона Климовск Подольска посадили две сирени на школьном участке, в четверг для них прозвенел последний звонок, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В Подольске в четверг для выпускников одиннадцатых классов прозвенел последний звонок. Всего в текущем году в горокруге закончили школу более 1,7 тысячи одиннадцатиклассников и более 3,5 выпускников, закончивших девятые классы. Впереди у ребят сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ).

«Сегодня (24 мая – ред.) из стен гимназии имени Подольских курсантов вышли более 50 учащихся двух одиннадцатых классов. В рамках мероприятия они традиционно возложили цветы к памятнику Подольским курсантам, станцевали вальс выпускников перед крыльцом школы и посадили сирень. Тем самым они внесли свою лепту в появление Сиреневой аллеи на территории школы», – сказала одна из педагогов гимназии.

Для выпускников подготовили торжественную программу, в ходе которой они поблагодарили учителей за вложенный в них труд, а также своих родителей за поддержку. В рамках мероприятия школьники посадили две сирени и выпустили в небо белые шары в виде голубей.