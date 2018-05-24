РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 мая. В Королеве два человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла в четверг около 9:00 на проспекте Королева у дома №28А.

«В ДТП пострадали два человека, водитель автомобиля Volvo и пассажир. Виновник ДТП устанавливается. Автобус ПАЗ не рейсовый», – сказал представитель.

По его словам, пострадавшие с переломами уже получили медицинскую помощь и были отпущены домой.

Представитель городской больницы сообщил, что еще один участник дорожного инцидента получил вывих плеча.