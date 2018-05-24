РИАМО - 24 мая. Новая схема движения будет введена в центре Москвы с 12 июня, две улицы в Пресненском районе станут односторонними, там появится более 250 парковочных мест, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.

«С 12 июня участок улицы Подвойского от 3-й Красногвардейской улицы до Звенигородского шоссе и участок Стрельбищенского переулка от Звенигородского шоссе до улицы Литвина-Седого станут односторонними», – говорится в сообщении.

Жители района обратились в Центр организации дорожного движения с просьбой создать парковочные места. Ширина проезжей части не позволяет организовать парковочные места при существующей схеме движения. Благодаря изменению организации дорожного движения, будет организовано 262 дополнительных парковочных места для жителей.

ЦОДД просит автомобилистов быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков.