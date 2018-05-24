РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 мая. Глава подмосковного Красногорска Радий Хабиров в четверг поздравил выпускников школы №11 с окончанием учебы и дал последний звонок, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В торжественном мероприятии, посвященном последнему звонку в красногорской школе №11, приняли участие глава округа Радий Хабиров, первый заместитель министра образования Московской области Алексей Анопченко, начальник управления образования Красногорска Наталья Тимошина и другие. Последний звонок прозвучал для 36 выпускников школы.

«Желаю вам успехов и удачи на ЕГЭ. Жизнь может быть сложной, и возможно, кому-то придется упасть. Умейте подниматься! Верьте себе и будьте хорошими людьми», - сказал Хабиров.

Он подчеркнул, что хоть Москва и дает больше возможностей для учебы и трудоустройства, но жить лучше в Красногорске.

«Учитесь и возвращайтесь в Красногорск. А мы сделаем город еще красивее и комфортнее», - добавил Хабиров.