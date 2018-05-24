РИАМО - 24 мая. Московская областная избирательная комиссия планирует до середины июня назначить точную дату губернаторских выборов, в этом же месяце стартует избирательная кампания, сообщила журналистам в четверг исполняющая обязанности председателя Мособлизбиркома Наталья Земскова.

«Выборная кампания на пост губернатора Московской области начнется после того, как состоится назначение губернаторских выборов. Это произойдет в первой половине июня», - сказала Земскова.

Она добавила, что в период проведения губернаторской кампании и на выборах будут использоваться камеры видеонаблюдения и КОИБы.

Выборы губернатора Подмосковья должны пройти 9 сентября.

Сейчас губернатором Московской области является Андрей Воробьев. Он был избран на этот пост в сентябре 2013 года, набрав на выборах 78,94% голосов избирателей. До этого, с ноября 2012 года, он занимал должность временно исполняющего обязанности главы региона.