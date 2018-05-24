РИАМО - 24 мая. На территории бывших военных городков в Московской области ведется модернизация инфраструктуры, в частности, более чем в 90% случаях капитальный ремонт объектов идет по графику, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В четверг в Мособлдуме состоялось заседание фракции «Единая Россия». Заседание провел ее руководитель Игорь Брынцалов. Он рассказал членам фракции об итогах мониторинга по контролю мероприятий, связанных с модернизацией инфраструктуры бывших военных городков. Депутаты проводили его в апреле-мае.

«Всего на депутатском контроле находится 80 объектов, из которых 65 подлежат капремонту, а 15 – это объекты строительства и реконструкции. Капремонт <…> осуществляется в срок, в соответствии с «дорожной картой» в 92% случаев (59 объектов). <…> Особого внимания требуют 6 объектов – в Балашихе, Электростали и Одинцовском районе», – сказал Брынцалов.

По его словам, что касается хода строительства и реконструкции, то лишь на половине объектов (8 из 15) работы ведутся в соответствии с графиками и не вызывают особой озабоченности. Так, внимания требуют семь объектов – в Балашихе, Молодежном, Чехове и в Ногинском районе.

«Прошу продолжать мониторинг мероприятий, связанных с модернизацией инфраструктуры бывших военных городков, а профильный Комитет Думы совместно с профильным министерством региона держать проблемные объекты строительства и ремонта на постоянном контроле», – отметил Брынцалов.

Далее он обозначил приоритетную тему для работы на следующей, «муниципальной», неделе. Он напомнил, что определено почти 600 объектов по ремонту региональных автомобильных дорог для депутатского контроля.

«После муниципальной недели мы также подведем итоги проведенного вами мониторинга», – резюмировал Брынцалов.