РИАМО - 24 мая. Один из самых ценных морских деликатесов – свежевыловленного тунца с побережья Шри-Ланки доставят 25 мая на фестивальный «Рыбный рынок» в центре Москвы, там же пройдет аукцион, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Фестивальный «Рыбный рынок» превратится в площадку для захватывающего и азартного рыбного аукциона! Специально для гостей «Рыбной недели» с побережья Шри-Ланки на фестиваль доставят – свежайшего тунца, пойманного утром того же дня. Аукцион начнется в 19:00 на фестивальном «Рыбном рынке», который расположился на переходе от Манежной площади к площади Революции», – говорится в сообщении.

Лоты аукциона – три тихоокеанских желтохвостых (yellowfin) тунца весом 40-50 килограммов каждый. Рыбу будут разделывать непосредственно на площадке и продавать порционными кусками в развес.

Торги пройдут в классических аукционных традициях: гости фестиваля смогут предлагать свою цену за 1 килограмм тунца. Стартовая стоимость составит 500 рублей, при том, что килограмм этой рыбы даже в оптовых магазинах в среднем стоит 1800 рублей.

Шаг аукциона (минимальная величина повышения начальной стоимости) составит 50 рублей. Лоты достанутся тем участникам, которые предложат за них самую высокую цену.

Желтохвостый тунец – ценная промысловая рыба семейства скумбриевых, распространенная в тропических и субтропических регионах. Максимальный вес этой рыбы составляет 200 килограммов, а длина может превышать два метра.

Гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» проходит в столице с 17 по 27 мая. На семи фестивальных площадках посетители могут не только приобрести рыбу и морепродукты со всей страны, но и попробовать необычные блюда от 30 московских ресторанов: пикантные холодные закуски из морепродуктов, оригинальный стритфуд, ароматные супы и изысканное горячее.