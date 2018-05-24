РИАМО - 24 мая. Московская областная избирательная комиссия утвердила форму итогового протокола и ведомость для проверки листов поддержки кандидата на должность губернатора Подмосковья, сообщила в ходе заседания исполняющая обязанности председателя Избирательной комиссии региона Наталья Земскова.

«После того, как выдвинувшийся кандидат принесет в нашу комиссию подписи в его поддержку, необходимо составить итоговый протокол, проверить, составить ведомость, поэтому представлены два приложения в проекте решения – это итоговый протокол. Второе приложение – это ведомость. Форму мы обязаны утвердить», - сказала Земскова.

Кроме того, на заседании утвердили форму списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата на должность губернатора Московской области.

«Здесь в этом приложении есть (в форме списка лиц – ред.) ФИО, его дата рождения, и какой представительный орган представляет, или он является главой, все это заполняется», - добавила Земскова.

На заседании Московской областной избирательной комиссии также были утверждены формы о добровольных пожертвованиях в избирательные фонды кандидатов на должность губернатора Подмосковья от физических и юридических лиц, а также от коммерческих и некоммерческих организаций.

Члены Мособлизбиркома утвердили еще формы учета ведения организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных и сетевых изданий услуг, которыми будут пользоваться зарегистрированные кандидаты при проведении выборов губернатора Подмосковья.

Выборы ряда глав субъектов РФ, в том числе губернатора Московской области, пройдут 9 сентября 2018 года.

Ранее Мособлизбирком утвердил списки политических партий, которым не требуется собирать подписи избирателей, если их кандидаты примут решение участвовать в выборах губернатора Подмосковья.