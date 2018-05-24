РИАМО - 24 мая. Проект жилого комплекса «Рассказово» в поселении Внуковское новой Москвы включает строительство гаража со встроенным магазином и автомойкой, в основе общей концепции заложен советский архитектурный стиль 40-50-х годов, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Комплексный подход к застройке в последние годы стал прослеживаться даже в отношении таких утилитарных объектов, как паркинг. Это, безусловно, позитивная тенденция. В данном случае будет построен гараж открытого типа на 843 машино-места с автомойкой и магазином. Для удобства владельцев предусмотрено пять рассредоточенных выходов непосредственно наружу и два лифта», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В качестве отделки используется вентилируемый фасад с керамогранитом. Планировка паркинга выполнена компанией «Сити Проект» с учетом удобства маневрирования. Тип хранения автомобилей – манежный.

Всего в здании будет шесть наземных этажей и один подземный. Общая площадь составит 28 тысяч квадратных метров, из них магазин займет порядка 700 «квадратов», а автомойка – 300 квадратных метров.

Проектируемая территория расположена в границах поселения Внуковское между Киевским и Боровским шоссе, в 7 километрах от МКАД в деревне Рассказовка.