РИАМО - 24 мая. В подмосковном Одинцове возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины и 40-летней женщины, осуществлявших незаконную деятельность по проведению азартных игр, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

По предварительным данным, подозреваемые совместно с неустановленными лицами в помещении здания ТЦ «Наташа», расположенного в городе Одинцово, осуществляли деятельность по организации и проведению азартных игр.

«В ходе обыска было изъято 15 компьютеров, которые в соответствии с заключением эксперта, являются игровым оборудованием, предназначенным для организации азартных игр с выплатой вознаграждения по результатам игры, аналогичными по своему действию с игровым автоматом», – говорится в сообщении.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и ненадлежащем поведении.

В настоящее время с участием подозреваемых проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.