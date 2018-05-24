РИАМО - 24 мая. На территории Московской области может появиться индустриальный парк «Егорьевск», соответствующее соглашение подписали власти региона и ООО «МВБ Групп» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Со стороны Московской области соглашение подписывал глава региона Андрей Воробьев.

«Предметом соглашения является взаимодействие сторон в целях сотрудничества, осуществляемого в комплексном развитии промышленной площадки с многопрофильной инновационной деятельностью, в том числе импортозамещением в сферах легкой промышленности и переработки цветных металлов на территории городского округа Егорьевск Московской области», - сказал генеральный директор компании Максим Юров.

Согласно концепции, будущий индустриальный парк будет иметь европейский многопрофильный характер с охватом различных отраслей промышленности. Предполагается, что парк будет включать разнообразную инфраструктуру с целью удовлетворения различных интересов резидентов для расширения инвестиционного климата. При этом планируется предоставление в аренду как производственных, так и офисных помещений с возможностью круглосуточного производства, а также проживания.

На сегодняшний момент с потенциальными резидентами уже заключено четыре предварительных соглашения о намерениях по размещению производства после смены категории и вида разрешенного использования (ВРИ) земельных участков.

Проектом предусматривается создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, повышения капитализации региона путем привлечения бизнеса, способного внедрять современные технологии в промышленности и производить новые виды конкурентоспособной продукции.

Срок реализации проекта – пять лет, до 2022 года. Период окупаемости инвестиционного проекта составит от пяти до восьми лет, а при активном наполнении площадки сроки будут меньше.

Совокупный объем инвестиций резидентов индустриального парка превысит 1,8 миллиарда рублей.

Совокупное количество создаваемых рабочих мест с учетом резидентов составит около 2 тысяч человек.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

На ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«У нас запланировано большое количество презентаций наших достижений, инноваций. Но самое главное - мы должны продолжить поиск по привлечению новых инвесторов, созданию современных, эффективных, высокопроизводительных рабочих мест. Это главная цель нашей работы на Питерском форуме», - сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В работе форума также принимает участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Он планирует активно работать на сессиях форума и провести ряд важных встреч с представителями федеральной и региональной власти, а также с отечественными сельхозпроизводителями. В частности, в программе Разина запланированы встречи с министрами сельского хозяйства ряда регионов России.