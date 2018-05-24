РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мая. В 2018 году в школах подмосковных Люберец на медаль «За особые успехи в учении» претендуют более 170 одиннадцатиклассников, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2018 году 171 одиннадцатиклассник в городском округе Люберцы претендует на получение медали «За особые успехи в учении». Это больше, чем в прошлом году - 161 человек. На аттестат с отличием за 9 класс претендуют 195 школьников, в прошлом году было 175 человек», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в 2017-2018 учебном году в 39 общеобразовательных организациях существует 55 одиннадцатых классов, из них в текущем году выпускается 1 274 человека. Количество 9-х классов в городском округе – 103, из них выпускается 2 640 человек.

«В соответствии с расписанием ЕГЭ, экзамены начинаются с 28 мая и продлятся до 2 июля. Первое испытание выпускники пройдут по географии и информатике. Экзамены по обязательным предметам состоятся 30 мая – математика (базовый уровень) и 6 июня – (русский язык)», - пояснил Ружицкий.

По его словам, экзамены в 9-х классах пройдут в период с 25 мая (иностранные языки) по 29 июня. Для получения аттестата девятиклассникам необходимо сдать четыре экзамена, из них два обязательных (русский язык и математика) и два по выбору ученика. Экзамены по обязательным предметам состоятся 29 мая (русский язык) и 5 июня (математика).

Медаль «За особые успехи в учении» не имеет в наименовании слов «золотая» или «серебряная» и вручается выпускникам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам.