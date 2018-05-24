РИАМО - 24 мая. На Петербургском международном экономическом форуме власти Подмосковья и ООО «Завод гибких труб «УралТрубМаш» подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта на территории особой экономической зоны «Дубна», передает в четверг корреспондент РИАМО.

Как уточняется в пояснительном материале, ООО «Завод гибких труб «УралТрубМаш» создаст в Московской области импортозамещающее производство гибких насосно-компрессорных труб. Основным видом деятельности предприятия станет выпуск стальных труб, полых профилей и фитингов.

Объем инвестиций в проект составляет 1,81 миллиарда рублей. На производстве создадут 65 рабочих мест. Предприятие займет участок земли площадью 3 гектара.

В апреле этого года компания прошла экспертный совет в особой экономической зоне «Дубна». В настоящее время готовится протокол в областное министерство инвестиций и инноваций.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

Всего на ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«У нас запланировано большое количество презентаций наших достижений, инноваций. Но самое главное - мы должны продолжить поиск по привлечению новых инвесторов, созданию современных, эффективных, высокопроизводительных рабочих мест. Это главная цель нашей работы на Питерском форуме», - сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В работе форума также принимает участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Он планирует активно работать на сессиях форума и провести ряд важных встреч с представителями федеральной и региональной власти, а также с отечественными сельхозпроизводителями. В частности, в программе Разина запланированы встречи с министрами сельского хозяйства ряда регионов России.