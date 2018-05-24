РИАМО - 24 мая. Депутаты Мособлдумы приняли постановление об учреждении юбилейного нагрудного знака Московской областной думы «25 лет Московской областной думе», передает в четверг корреспондент РИАМО.

«В связи с тем, что в декабре 2018 года исполняется 25 лет со дня образования Московской областной думы, предлагается учредить юбилейный нагрудной знак Московской областной думы «25 лет Московской областной думе», - заявил депутат Николай Черкасов, представляя законопроект.

Московская областная дума состоит из пятидесяти депутатов, избираемых населением Московской области на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.

Двадцать пять депутатов Московской областной думы избираются по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями. Двадцать пять депутатов Московской областной думы избираются по одномандатным избирательным округам.