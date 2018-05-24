РИАМО - 24 мая. Жители Подмосковья сейчас смогут укрыться почти в 70% убежищ гражданской обороны региона, сообщил в четверг начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«Если говорить по готовности защитных сооружений, то 33% готовы к приему и укрытию граждан, 32% ограниченно готовы. Процент укрытия составляет почти 70%», - сказал Полетыкин в ходе заседания Мособлдумы, отвечая на вопрос депутата.

Он отметил, что защитные сооружения исторически находятся на территориях со стратегически важными предприятиями и учреждениями.

«Собственником является РФ, ведется работа по передаче защитных сооружений. За 2017 год в казну были возвращены девять защитных сооружений в хорошем, нормальном состоянии», - заключил Полетыкин.