РИАМО – 24 мая. Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин уверен, что дефицит на рынке труда будет только расти, передает в четверг Газета.ru.

«У нас безработица опустилась до рекордно низких уровней, у нас рост зарплат ускорился выше долгосрочно устойчивых уровней. Все это свидетельствует о том, что у нас дефицит на рынке труда будет только нарастать», — сказал Орешкин.

Он также подчеркнул, что, исходя из демографического прогноза, в ближайшие шесть лет 3,5 миллиона человек будут считаться потерянными как трудоспособное население.

Ранее Росстат сообщил, что уровень безработицы в России в апреле текущего года составил 4,9%. В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 800 тысяч человек, в том числе 600 тысяч человек получали пособие по безработице.

Петербургский международный форум проходит с 24 по 26 мая. В нем традиционно примет участие президент России Владимир Путин. Также на форум приедут глава Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.