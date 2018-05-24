РИАМО - 24 мая. Неизвестные злоумышленники на улице Исаковского в Москве отобрали у прохожего рюкзак с банковской картой, деньгами и документами, распылив ему в лицо жидкость из баллончика, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Двадцать третьего мая в 23:07 в службу «02» от неработающего, поступило сообщение о том, что в 23:05 по адресу: улица Исаковского, дом 33, неизвестные распылили из баллончика неустановленную жидкость ему в лицо, после чего открыто похитили у него рюкзак, в котором находились: паспорт, банковская карта, 500 рублей, и скрылись», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб устанавливается. Пострадавший в медучреждение не обращался. По данному факту полиция проводит проверку.