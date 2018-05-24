РИАМО - 24 мая. Следователи устанавливают обстоятельства ранения ножом учащегося 9-го класса школы на северо-западе Москвы, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

По предварительным данным, утром 24 мая во время урока в одной из школ, расположенных на северо-западе Москвы, ученик 9-го класса причинил своему однокласснику телесное повреждение колющим предметом. Для медицинского осмотра ребенка доставили в городскую больницу.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка. Во время опроса ребенок сообщил следователям, что не хотел ранить одноклассника и все произошло случайно», – сказала Иванова.

Она добавила, что в настоящее время следователи опрашивают одноклассников, учителя и руководство детского образовательного учреждения. Следователи выясняют, как и зачем ребенок пронес на территорию школы запрещенный предмет. Также следователи проверят условия жизни и воспитания подростка в семье.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в СМИ появилась информация, что в школе №1571 на северо-западе Москвы подросток ранил своего сверстника ножом.