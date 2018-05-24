РИАМО – 24 мая. Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов не ожидает возврата России к обязательной накопительной пенсионной системе, передает в четверг Газета.ru.

«Нам надо развивать накопительную систему для обеспечения достойной пенсии, речь идет о добровольном индивидуальном пенсионном капитале. <…> Такой институт должен быть создан, этот институт должен быть направлен на дополнительное увеличение пенсионного обеспечения», — сказал Силуанов.

Данное заявление он сделал в ходе своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ-2018.

«Мы пенсионные накопления замораживали в часть обязательных взносов на пенсионное страхование. Действительно, мы не планируем возвращаться к этому институту», — добавил он.

Вместе с тем, подчеркнул Силуанов, задачей правительства является развитие добровольных пенсионных накоплений.

Петербургский международный форум проходит с 24 по 26 мая. В нем традиционно примет участие президент России Владимир Путин. Также на форум приедут глава Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.