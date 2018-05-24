РИАМО - 24 мая. Благоустройство территории у вестибюлей строящейся станции метро «Солнцево» завершается в Москве, там прокладывают дорожки к близлежащей парковой зоне и укладывают асфальт на перекрытом из-за сооружения станции участке улицы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Завершается благоустройство территории вокруг входных павильонов станции метро «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии метро. Выходы со станции будут соединены пешеходными дорожками с парковой зоной Большого Солнцевского пруда», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Также в настоящее время строители завершают укладку асфальта на участке улицы Богданова от Попутной улицы до дома №50. Этот участок перекрыт на время строительства станции.

Станция метро «Солнцево» сооружается в рамках строительства участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка». На участке разместятся семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка».

У станции два подземных вестибюля. На поверхности станции уже готовы входные павильоны. Форма павильонов напоминает дачные или деревенские домики с двускатной крышей. Особенность конструкций – наличие перфорированных застекленных отверстий, через которые будет проникать естественный свет.

«С открытием нового участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена улучшится транспортное обслуживание для 600 тысяч москвичей. Мэром Москвы Сергеем Собяниным принято решение о продлении Калининско-Солнцевской линии в будущем до Внукова», – пояснил Бочкарев.