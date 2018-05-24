РИАМО - 24 мая. Раменскую районную больницу полностью подготовили к предстоящему чемпионату мира по футболу, в медучреждении выполнен капремонт, устроена вертолетная площадка, открыта противошоковая палата, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Раменской районной больнице завершена подготовка к чемпионату мира по футболу-2018. В учреждении установлены 54 камеры видеонаблюдения, металлодетекторы, системы экстренного вызова нарядов полиции, выделена вертолетная площадка. Проведен капитальный ремонт в приемно-диагностическом отделении хирургического корпуса», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Он также добавил, что в больнице открыта противошоковая палата.

«Мы осознаем важность проведения на высоком уровне соревнований такого масштаба, поэтому подготовили наши учреждения здравоохранения к встрече со спортсменами и болельщиками, чтобы в случае необходимости оказать квалифицированную медицинскую помощь. Для удобства иностранных посетителей медицинский персонал прошел курсы английского языка, в больницах установлена навигация на английском», – отметил Марков.

Он напомнил, что возле спортивных баз футбольных команд в Подмосковье будет организовано круглосуточное дежурство двух бригад скорой медицинской помощи.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Московской области будут базироваться девять сборных команд. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.