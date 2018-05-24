РИАМО - 24 мая. Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева посетила последний звонок в школе поселка Развилка Ленинского района, передает корреспондент РИАМО в четверг.

Вместе с ней школьный праздник посетили министр образования Московской области Марина Захарова, глава Ленинского района Олег Хромов и депутаты муниципалитета.

«Сегодня для всей страны счастливый день. У нас 42 тысячи школ, 12 миллионов учеников, 1,2 миллиона учителей, и для всех сегодня праздник - последний звонок. Я хочу пожелать всем ученикам быть верными своей мечте», - сказала Васильева.

Хромов добавил, что Развилковская школа входит в число лучших сельских учебных заведений страны. А сама школа единственная в Московской области, у которой есть биатлонный стадион.

«Эта школа входит в топ-3 сельских школ Российской Федерации. Мы не просто пропагандируем массовый спорт на территории школы, за три года мы создали реальную инфраструктуру. За три года у нас на территории района появилось 19 новых школьных стадионов, три года назад у нас не было ни одного. Например, в этой школе есть единственный в Московской области стадион с биатлонным полем», - уточнил Хромов.

Он добавил, что ученики всех школ Ленинского района могут абсолютно бесплатно посещать любые школьные стадионы. Таким образом, в районе развивается массовый спорт.

С 23 по 25 мая в 1304 образовательных учреждениях на территории Московской области проводятся праздничные мероприятия, посвященные последнему звонку. В четверг в торжественных мероприятиях примут участие 973 школы. 25 мая праздник отметят выпускники 312 школ.