РИАМО - 24 мая. На севере Москвы у неработающего угнали внедорожник Toyota Land Cruiser стоимостью около 4 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 23 мая в 12:46 в службу «02» от неработающего поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: Дмитровское шоссе, дом 29, корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 16:00 21 мая до 12:45 23 мая от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомашины Toyota Land Cruiser 200. Материальный ущерб составил около 4 миллионов рублей», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Кража».