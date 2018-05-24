РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 мая. Футбольный клуб «Металлист» из Королева на домашнем поле сыграл вничью с обнинским «Квантом», игра прошла в рамках шестого тура первенства России среди команд III дивизиона, сообщается на сайте Федерации футбола Московской области.

Игра прошла 23 мая на стадионе «Металлист» в Королеве. За игрой наблюдали 200 зрителей.

«Матч «Металлиста» и обнинского «Кванта» завершился безголевой ничьей 0:0. Ворота команды «Металлист» защищал Равиль Бедретдинов, ФК «Квант» – Виталий Яковлев», – сообщается на сайте.

После шести туров первенства команда «Металлист» заняла промежуточное 14 место в турнирной таблице, имея в своем активе пять очков. Команда из Королева не может одержать победу в пяти матчах подряд.

Следующий матч команды состоится 26 мая. «Металлист» в гостях сыграет против команды ФСК «Долгопрудный-2».