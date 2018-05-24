РИАМО - 24 мая. Жителям столицы порекомендовали купаться только в специально отведенных местах на оборудованных пляжах, а также не плавать в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИАМО в четверг представитель отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС России по Москве.

«Купайтесь только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, где вы можете получить специализированную помощь спасателя. Непроверенный водоем - водовороты, глубокие ямы, густые водоросли, холодные ключи, коряги, сильное течение, захламленное дно - может привести к травме, ныряние - к гибели», - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что не следует купаться в состоянии алкогольного опьянения, так как это является основной причиной гибели людей на воде.

«Не заплывайте за буйки и другие ограждения, установленные в местах для купания. Они предупреждают: дальний заплыв - это переохлаждение, мышечное переутомление, судороги, гибель. Не допускайте шалостей на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся, не балуйтесь на воде, не пугайте других. Не подавайте ложных сигналов бедствия», - добавил собеседник агентства.

Помимо этого, спасатели рекомендуют не подплывать к близко идущим, к также стоящим на якоре у причалов, судам, катерам, лодкам, плотам.

«Соблюдайте правила пользования лодками и другими плавательными средствами: не перегружайте их, не раскачивайте, не прыгайте с них в воду, при необходимости залезть в лодку, делать это надо со стороны носа или кормы, чтобы не опрокинуть ее. Помните, что кто-то из находящихся в лодке может не уметь плавать», - сказал собеседник агентства.

Также специалисты порекомендовали не использовать надувные матрацы при неумении плавать и не купаться в ночное время в одиночку.

«Купаться рекомендуется при температуре воды не ниже плюс 18 градусов, а воздуха плюс 20 градусов. Купаться подряд можно не более 3-5 раз по 10-15 минут. Не рекомендуется купаться после еды раньше, чем через 1,5-2 часа. Купание детей должно проходить только под контролем взрослых», - добавил собеседник агентства.