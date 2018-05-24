РИАМО - 24 мая. В столице необходимо повысить информированность граждан о массовых спортивных мероприятиях, которые проходят в округах и районах города, посредством СМИ, сообщила журналистам в четверг член комиссии Мосгордумы по физкультуре, спорту и молодежной политике Татьяна Ломакина.

«В Москве много спортивных возможностей, а информированности, к сожалению, недостаточно. Хотелось бы выйти с предложением к департаменту средств массовой информации по возможности проработать вопрос о создании цикла передач, которые бы транслировали районные и окружные спортивные мероприятия, может быть, еще какие-то механизмы, потому что на сегодняшний день используются личные ресурсы дворцов спорта, такие как соцсети или сайты, а хотелось бы больше внимания со стороны СМИ», - сказала Ломакина после круглого стола «Популяризация спорта и здорового образа жизни в городе Москве».

Она подчеркнула, что благодаря опросам на портале «Активный гражданин» стало возможным выявить предпочтения жителей Москвы в спорте. Дополнительное внимание СМИ позволит привлечь еще большее количество москвичей к занятиям физкультурой и спортом.

«В городе почти 20 тысяч спортивных объектов, и интерес к занятиям спорта растет. Сегодня треть горожан систематически занимается физкультурой, по сравнению с 2010 годом число профессиональных спортсменов и любителей выросло почти в два раза. Данная тенденция сохраняется и в отношении москвичей с ограниченными возможностями здоровья», - отметила Ломакина.

Она добавила, что массовому увлечению спортом помогает активное расширение спортивной инфраструктуры столицы, доступной каждому москвичу. За 6 лет увеличилось количество лыжных трасс, катков, беговых и велосипедных дорожек, воркаут площадок. Число открытых спортивных площадок выросло более чем в 3 раза.

«На путь спорта и здоровья встали почти 4 миллиона человек, и среди них более 45 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья», - уточнила Ломакина.

Она добавила, что плавательных бассейнов больше всего в центре - 57, крытых катков в ЮВАО - 12, спортивных залов в ЮЗАО и ВАО - 438, а уличных спортплощадок в ЮАО - 1667.