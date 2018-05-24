РИАМО - 24 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает необходимым создавать институты, которые будут заниматься поддержкой и развитием экспорта.

«Продукцию высокой переработки мы экспортировать, увы, не умеем, нам нужно создавать институты, торгпредства, нам нужно повернуться в сторону поддержки экспорта, на мой взгляд. Я считаю, что мы должны научиться поддерживать экспорт», - сказал Воробьев на панельной дискуссии «Новая инвестиционная политика. Локомотивы роста», которая проходит в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума.

Глава региона добавил, что Подмосковье стремится к лидерству среди субъектов РФ по темпам экономического роста.

«Мы в Московской области всем этим занимаемся, рост экономики Московской области находится на уровне 3,7-3,9% по году. Наша задача - быть лидерами экономического роста в стране», - сказал Воробьев.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

Всего на ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«У нас запланировано большое количество презентаций наших достижений, инноваций. Но самое главное - мы должны продолжить поиск по привлечению новых инвесторов, созданию современных, эффективных, высокопроизводительных рабочих мест. Это главная цель нашей работы на Питерском форуме», - сообщил ранее Воробьев.