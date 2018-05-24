РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 мая. В подмосковном Королеве более чем для тысячи выпускников прозвенел последний звонок, больше всего медалистов в 2018 году выпускает гимназия №5, сообщил глава городского округа Александр Ходырев.

Праздник последнего звонка прошел во всех школах Королева в четверг. Выпускников приветствовал глава Королева, сотрудники администрации, депутаты, родители.

«В этом году в городе 1 064 выпускника, и каждому из вас я желаю всегда добиваться поставленных целей, всегда идти вперед и не сдаваться. Именно вам предстоит двигать нашу страну вперед, продолжать то, что уже сделано. Вы – самые лучшие», - сказал Ходырев.

В Королеве в 2018 году выпускается 123 медалиста. Город уже не первые год входит в десятку лидеров муниципальных образований Московской области по количеству выпускников, показывающих максимальные 100-балльные результаты ЕГЭ.

Выпускники этого года принимали участие во всероссийской олимпиаде школьников, международной космической олимпиаде, олимпиаде «Созвездие» и других. Именной стипендии губернатора удостоен 141 выпускник, из которых 34 школьника с ограниченными возможностями здоровья. Это лучший результат среди муниципальных образований Подмосковья.