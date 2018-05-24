РИАМО - 24 мая. Учащийся школы на северо-западе столицы ранил своего одноклассника случайно, так как он баловался с перочинным ножом, сообщил РИАМО в четверг замруководителя департамента образования Москвы Павел Карпов.

По его словам, в школе №1571 произошел несчастный случай: ученик 9 класса задел складным ножом своего одноклассника во время занятия.

«По информации директора школы Марины Варгамян, школьник баловался с перочинным ножом и случайно задел своего товарища. Ребенок не получил сильных повреждений, лишь небольшое непроникающее ранение. Учитель сразу же вмешался, в школу была вызвана скорая помощь и полиция, медики прибыли оперативно, на месте оказали первую помощь и доставили в стационар. Здоровью ребенка ничего не угрожает», — сказал Карпов.

Он отметил, что учащийся стоял на школьном учете, конфликтных отношений между ребятами не было.

На данный момент в школе проверяется охрана, проводится служебное расследование для выяснения, как ребенку удалось пронести нож.

Ранее в СМИ появилась информация, что в школе на северо-западе Москвы подросток ранил своего сверстника ножом.