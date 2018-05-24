РИАМО - 24 мая. Подмосковные спасатели приняли все необходимые меры для недопущения крупных лесных пожаров в регионе, сообщил начальник Главного управления министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской области Сергей Полетыкин.

«У нас на территории Подмосковья четыре уровня мониторинга, работа с муниципалитетами, с авиацией, в том числе 26 беспилотных летательных аппаратов. Мы закончили работе по установке видеокамер в лесных массивах, на сотовых вышках. Также ведется космический мониторинг. Все силы и средства готовы к реагированию на очаги возгорания», - сказал Полетыкин.

Он отметил, что с каждым годом число лесных пожаров в Подмосковье сокращается.