РИАМО (КЛИН) - 24 мая. В Клину в 2018 году планируют отремонтировать подъезды в 198 многоквартирных домах, всего – порядка 600 подъездов, сообщила Клинскому информагентству начальник управления по вопросам ЖКХ администрации городского округа Ольга Эбингер.

«На сегодняшний день в работе уже более 132 подъездов, что составляет 22% от общего плана. Порядка 50 объектов уже на стадии актов приемки. А к концу мая управляющие компании должны закрыть план на 25%. Всего в этом году отремонтируют 600 подъездов», - сказала Эбингер.

Она уточнила, что подъезды планируется отремонтировать в 198 многоквартирных домах в Клину, Высоковске, Решетникове и других населенных пунктах округа.

«Самый большой объем работ выполнят в Клину, здесь планируется отремонтировать подъезды в 115 многоквартирных домах. Софинансирование программы будет осуществляться за счет средств управляющих компаний (47,5%), субсидий правительства Московской области (30%), бюджета Клинского городского округа (17,5%) и жителей (5%). Все запланированные работы по ремонту подъездов будут индивидуальны и полностью зависят от решения жителей», - отметила Эбингер.

Программа «Мой подъезд» начала реализовываться в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева. Основная ее цель – сделать в кратчайшие сроки каждый подъезд Подмосковья красивым, удобным и комфортным для проживания.