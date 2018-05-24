РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мая. В четверг для 1 274 одиннадцатиклассников городского округа Люберцы прозвенел последний звонок, сообщил глава муниципалитета Владимира Ружицкий.

Глава городского округа в четверг посетил школу №54 в поселке Октябрьский и поздравил там выпускников с окончанием школы.

«Сегодня (24 мая – ред.) звучит последний звонок для выпускников. Годы пролетели быстро. Эти 11 лет вспоминают сейчас ваши учителя, родители. Я помню, когда мы открывали эту школу, казалось, это было недавно, но уже прошло пять лет. Сегодня – четвертый выпуск. Здесь работают высококвалифицированные педагоги. Вы можете гордиться вашей школой», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в настоящее время школа формирует свою историю.

«Я искреннее хочу выразить благодарность учителям, которые приложили усилия, знания, энергию. Конец любого пути – это начало нового. Школа вас пустила в новую жизнь! Уверен, что у вас все получится. В добрый путь!» – добавил Ружицкий.

Начальник управления министерства образования Московской области Виктория Балаховская зачитала на празднике поздравление от главы ведомства Марины Захаровой.

«Поздравляю вас с днем последнего школьного звонка. Для более чем 100 тысяч подмосковных выпускников 9 и 11 классов этот день знаковый в судьбе. Последний звонок их зовет не на урок, а к переменам в жизни. Вы живет в необыкновенное время – вы ровесники 21 века – это столетие информационных и технологических открытий. Ушли в прошлое бумажные классные журналы и дневники, расписание занятий. В классах появилось мультимедийное и интерактивное оборудование», – сказала Балаховская.

Она уточнила, что качество обучения в подмосковных школах – это возможность поступления в лучшие вузы и колледжи, получение перспективных профессий.

«Наши школьники все больше выбирают инженерные, высокотехнологические специальности. Растет востребованность и педагогических профессий», – заключила Балаховская.