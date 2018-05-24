РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мая. В школах городского округа Котельники в период проведения мероприятий, посвященных последнему звонку, усилили меры безопасности, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Во всех школах нашего городского округа усилены меры безопасности. В учреждениях увеличена численность охраны и сотрудников правоохранительных органов. В школах ведется видеонаблюдение. Данные со всех камер поступают на пульт ЕДДС», - сказала глава муниципалитета Ирина Польникова.

Она отметила, что безопасность школьников является приоритетной задачей. Перед тем, как зайти в учебное учреждение, все проходят через арочные металлодетекторы.

Торжественные мероприятия, посвященные последнему звонку, начнутся в школах Котельников в полдень. В этот день в школах пройдут праздничные концерты, а также состоится чествование выпускников и учителей.