РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мая. В четверг в школах Балашихи прошли последние звонки, одиннадцатиклассников школы №4 в микрорайоне Керамик поздравил глава городского округа Сергей Юров, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В четверг во всех 45 школах Балашихи прошли последние звонки. Одиннадцатиклассников МБОУ СОШ №4 в микрорайоне Керамик приехали поздравить глава Сергей Юров, замглавы Лилия Татевосян, депутат Балашихи Ульяна Кондрякова, управляющий заводом ROCKWOOL Владимир Фролов. Для школы этот выпуск - юбилейный, 65-й по счету.

«Сегодня необычный день - с одной стороны радостный, с другой стороны - тревожный. Заканчивается привычный, сложившийся уклад жизни, но впереди вас ждет интересная и насыщенная жизнь с новыми эмоциями, открытиями и достижениями. Желаю вам, прежде всего, целеустремленности. Перед вами открыты все двери и все дороги, не бойтесь ставить перед собой амбициозные цели», - сказал Юров.

Директор школы Людмила Гвалдина отметила, что все 27 одиннадцатиклассников успешно освоили программу общеобразовательной школы и допущены к итоговой аттестации.

«Три четверти наших выпускников закончили школу на «хорошо» и «отлично». Такого сдержанного и интеллигентного выпуска у нас еще не было. Поздравляю вас с этим необыкновенным днем», - обратилась к ребятам Гвалдина.

После торжественной части выпускники по традиции посадили рядом со школой каштан.

Школа №4 создана в 1953 году, она одна из старейших в Балашихе. С 2013 по 2014 год в здании школы был проведен капитальный ремонт.

Последний звонок отметили в четверг в Московской области 70 149 девятиклассников и 32 694 одиннадцатиклассников. Практически сразу после праздника школьников ждут выпускные экзамены.