РИАМО - 24 мая. Депутаты Московской областной думы утвердили повторное выставление на торги нежилых помещений в историческом здании в Столешниковом переулке в Москве, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Проектом закона предлагается утвердить условия приватизации в 2018 году находящегося в собственности Московской области недвижимого имущества − нежилого помещения, расположенного по адресу: Москва, переулок Столешников, дом 7, строение 1, общей площадью 2057,7 квадратных метров», - заявил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев, представляя законопроект.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, в связи с тем, что данный объект является объектом культурного наследия, условия его приватизации устанавливаются законом Московской области. Его начальная цена составляет 428 миллионов рублей.

В целях пополнения доходной части бюджета Московской области предлагается продажа указанного имущества на конкурсе, в электронной форме, с начальной ценой, равной рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.

По данным пресс-службы Минмособлимущества, торги запланированы на июль 2018 года.

«В проекте закона речь идет о помещениях на 2,3,4 и 5 этажах «Доходного дома с винным магазином О.П. Леве», в которых раньше располагалось управление архитектуры и градостроительства Московской области. С прошлого года ведутся поиски хозяина для объекта культуры. Инвесторы могут приобрести дом О.П. Леве только на условии сохранения памятника культуры в соответствии с охранными обязательствами», - добавил Аверкиев.

Столешников переулок – это пешеходная зона вблизи Тверской улицы в окружении элитных бутиков и ресторанов. Исторически сложилось, что переулок всегда был местом активной торговли. Именно здесь в XIX и начале XX века велась самая привлекательная в Москве «продажа остатков товара» зимнего сезона по сниженным ценам. Также здесь находились 5-6 этажные дома, в которых жили люди свободных профессий и торговые служащие с высоким доходом. Сегодня – это место элитного шопинга, неспешных пеших прогулок и прибыльного бизнеса.