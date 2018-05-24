РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. В Подольске на улице Володи Дубинина в здании магазина открылся круглосуточный шиномонтаж, шум от него мешает людям из соседних домов, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался, что на улице Володи Дубинина, 11А около жилого дома №16 в здании продуктового магазина открыли круглосуточный шиномонтаж, откуда доносится постоянный шум. Мужчина отметил, что данное предприятие относится к пятому классу вредности, поэтому санитарно-защитная зона возле него должна составлять 50 метров. Кроме того, в 30 метрах от шиномонтажа находится медицинское учреждение на улице Литейная, 40/9, что тоже недопустимо. Земельный участок, на котором открыли шиномонтаж, предназначен только для размещения объектов торговли. Вопрос нецелевого использования земельного участка рассмотрели сотрудники комитета имущественных и земельных отношений.

«Земельный участок находится на праве аренды у юридического лица. В связи с тем, что правообладатель земельного участка использует его не по целевому назначению, юридическому лицу направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Уведомление об исполнении такого предостережения в течение 60 дней с даты получения документа юридическому лицу необходимо предоставить в орган муниципального земельного контроля – комитет имущественных и земельных отношений администрации горокруга Подольск результат рассмотрения предостережения», – сказал замглавы администрации горокруга Алексей Кук.

По его словам, сотрудники управления потребительского рынка выезжали на место и провели с руководителем шиномонтажа разъяснительную беседу о недопустимости ухудшения условий проживания граждан в связи с ведением предпринимательской деятельности.