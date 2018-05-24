РИАМО - 24 мая. Мужчина погиб, упав под поезд на станции метро «Театральная» Замоскворецкой линии, сотрудники полиции изучат записи с камер видеонаблюдения, сообщил РИАМО в четверг руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Ранее на Замоскворецкой линии метро поезда ходили с увеличенными интервалами из-за инцидента с пассажиром.

«В 10:55 на станции метро «Театральная» Замоскворецкой линии метро произошел инцидент с пассажиром, в результате которого мужчина упал на жесткий путь под прибывающий поезд. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, тем не менее, поезд по инерции наехал на потерпевшего. Сотрудниками УВД на Московском метрополитене незамедлительно был вызван наряд скорой медицинской помощи», - сказал Мышляев.

Он добавил, что медики диагностировали смерть мужчины с предварительным диагнозом «поездная травма, несовместимая с жизнью». В 10:58 было снято напряжение для извлечения потерпевшего. В 11:10 тело мужчины извлекли с путей и подали напряжение.

На месте работают следственно-оперативные группа УВД на Московском метрополитене. Полицейские опросили всех свидетелей. Сотрудники полиции запросили записи с камер видеонаблюдения, информация о произошедшем была незамедлительно направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.