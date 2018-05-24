РИАМО - 24 мая. В ходе Петербургского международного экономического форума власти Подмосковья заключили соглашение с АО «Сбербанк Лизинг» об информационно-консультационном сотрудничестве в интересах привлечения внебюджетных инвестиций для реализации проектов в сфере здравоохранения, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Документ подписали старший управляющий директор, директор управления по работе с клиентами регионального государственного сектора ПАО «Сбербанк» Михаил Чачин, заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев и генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг» Кирилл Царев.

Соглашение предусматривает организацию рабочих групп, проведение конференций, консультационных семинаров, совещаний и круглых столов, посвященных возможности реализации инвестиционных проектов в сфере здравоохранения, в том числе в форме государственно-частного партнерства.

«Доступность качественной современной медицинской помощи — важнейшая задача государственного масштаба, которая сегодня касается каждого. Система здравоохранения в России должна ориентироваться на самые высокие мировые стандарты», - сказал Царев.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

Всего на ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«У нас запланировано большое количество презентаций наших достижений, инноваций. Но самое главное - мы должны продолжить поиск по привлечению новых инвесторов, созданию современных, эффективных, высокопроизводительных рабочих мест. Это главная цель нашей работы на Питерском форуме», - сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.