РИАМО – 24 мая. Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что система налогообложения в России не изменится в ближайшие шесть лет, передает в четверг Федеральное агентство новостей.

При этом Силуанов подчеркнул необходимость упростить систему налогообложения и взаимоотношения государства и предпринимателей. Он отметил, что в настоящее время министерство работает над механизмом, который заинтересует бизнесменов в плане выхода из тени.

«С 2019 года создаем специальный фонд, чтобы массированно увеличивать госвложения, которые простимулируют частный бизнес», - уточнил министр.

Он пояснил, что фонд будет создан для инфраструктурных инвестиций и станет одним из источников обеспечения более высоких темпов роста экономики. Силуанов подчеркнул, что средства на создание фонда поступят с рынка, затраты не приведут к изменению принципов бюджетной политики.

Петербургский международный форум проходит с 24 по 26 мая. В нем традиционно примет участие президент России Владимир Путин. Также на форум приедут глава Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.