РИАМО – 24 мая. Подросток напал с ножом на сверстника в школе на северо-западе Москвы, по данным источника в правоохранительных органах, ранение было непроникающим, сообщает в четверг ТАСС.

«В школе на Планерной улице произошел конфликт между двумя 16-летними учениками. Один из них нанес оппоненту непроникающее ножевое ранение», - сказал собеседник агентства.

В материале отмечается, что в полицию поступило сообщение о получении телесных повреждений несовершеннолетним на Планерной улице в Москве.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.