РИАМО - 24 мая. Власти Московской области в лице губернатора Андрея Воробьева и компания «Ренейссанс Констракшн» в лице председателя совета директоров Авни Аквардара подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о привлечении внебюджетных инвестиций для реализации различных проектов в Подмосковье, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Соглашение предусматривает сотрудничество АО «Ренейссанс Констракшн» и областного правительства по вопросам привлечения внебюджетных инвестиций для реализации проектов в сфере здравоохранения, создания офисных и гостиничных комплексов, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

«Ренейссанс Констракшн» – международный инвестиционно-строительный холдинг, признанный мировой лидер в области строительства. С 1993 года силами холдинга в России и странах СНГ успешно реализовано 525 проектов. Общая площадь всех проектов, включая текущие, достигает 16 миллионов квадратных метров.

С 2006 года компания регулярно включается в список 225 крупнейших международных строительных подрядчиков по версии авторитетного американского издания Engineering News-Record (ENR). В 2017 году компания заняла в рейтинге ENR 38-ю строчку. «Ренейссанс Констракшн» входит в топ-10 строительных компаний Европы. Объем инвестиций в России оценивается в 80 миллиардов рублей.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

На ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«У нас запланировано большое количество презентаций наших достижений, инноваций. Но самое главное - мы должны продолжить поиск по привлечению новых инвесторов, созданию современных, эффективных, высокопроизводительных рабочих мест. Это главная цель нашей работы на Питерском форуме», - сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.