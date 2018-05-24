РИАМО - 24 мая. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли закон о формировании Талдомского городского округа на территории Талдомского района, передает корреспондент РИАМО.

«Согласно проекту закона, объединяются территории городских поселений Вербилки, Северный, Талдом и сельских поселений Гуслевское, Ермолинское, Квашенковское, Темповое Талдомского муниципального района. Поселения утрачивают статус муниципальных образований. Муниципальное образование, образованное путем изменения состава территории Талдомского муниципального района, наделяется статусом городского округа», - заявил глава Талдомского района Владислав Юдин.

Он отметил, что административным центром городского округа станет город Талдом.

Поддержали законопроект 37 депутатов. Против принятия законопроекта проголосовали пять депутатов.

За два последних года в Подмосковье приняли более 20 законов в рамках проведения административной реформы. В частности, городские округа Королев и Юбилейный были сформированы в городской округ Королев, Балашиха и Железнодорожный – в городской округ Балашиха; Подольск, Климовск и Подольский муниципальный район – в городской округ Подольск; городской округ Коломна и Коломенский муниципальный район – в Коломенский городской округ.

Кроме того, на территории 21 района (Озерского, Мытищинского, Каширского, Егорьевского, Шаховского, Серебряно-Прудского, Павлово-Посадского, Красногорского, Люберецкого, Луховицкого, Зарайского, Рузского, Шатурского, Истринского, Наро-Фоминского, Ступинского, Чеховского, Клинского, Орехово-Зуевского, Можайского, Дмитровского) сформированы городские округа.